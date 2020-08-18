

Оппозиция опубликовала совместное заявление

18.08.2020 18:37





Сегодня в офисе Лейбористской партии состоялась встреча оппозиционных партий. На ней, часть представителей оппозиционного сектора Грузии приняла совместную декларацию о защите оппозиционных голосов.



«Грузинская демократическая оппозиция, едина во мнении, что олигархическое правление Иванишвили является самым большим вызовом для страны и ее демократического развития. Иванишвили и его команда делают все, чтобы посеять в обществе нигилизм, дискредитировать весь политический процесс, в этих условиях наша важнейшая задача — укрепить доверие к выборам со стороны общественности.



Мирная смена правительства, путем выборов — единственный верный путь, который даст нашему обществу возможность сделать твердые шаги к построению западного демократического государства. Именно в таких обществах смена правительства является нормальным явлением, за которым не следует разделение общества и сведение счетов.



В руках режима Иванишвили мобилизованы значительная часть административных и финансовых ресурсов, а государственные учреждения служат интересам правящей команды, а не общества. Вот почему важна, скоординированная работа демократической оппозиции в защиту каждого голоса и недопущения манипуляций на выборах.



Мы будем работать в координации с оппозиционными партиями во всех округах, включая те, где мы выдвинули конкурирующих кандидатов. Задача партий будет заключаться не в защите голосов граждан с отдельными политическими вкусами, а в защите прозрачности всего избирательного процесса и выбора каждого гражданина.



Для решения этой задачи мы собираемся разработать конкретные механизмы сотрудничества.



Внутри страны, с целью защиты голосов и получения широкой общественной поддержки и доверия к избирательному процессу, оппозиционные партии соглашаются работать вместе, в сотрудничестве с международными наблюдателями, чтобы не возникло вопросов касательно легитимности выборов.

Победой над Иванишвили на парламентских выборах 2020 года, необходимо положить конец пагубной традиции манипулирования на выборах».



Текст декларации согласован, но не подписан.



На встрече также было принято решение по мажоритарными кандидатами в двух округах Тбилиси — Дидубе-Чугурети и Сабуртало.



Зураб Джапаридзе, лидер «Гирчи», будет мажоритарным кандидатом в округе Дидубе-Чугурети. Ираклий Окруашвили, лидер «Победоносной Грузии» будет баллотироваться в Сабуртальском избирательном округе.



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