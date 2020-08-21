

Гахария: Мы продолжим укреплять грузино-американское стратегическое партнерство

21.08.2020 11:56





Мы продолжим укреплять стратегическое партнерство между Грузией и США и создавать новые экономические возможности в тесном сотрудничестве с талантливыми профессионалами Корпорации финансирования международного развития США (DFC) и посольства США, — так откликнулся премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заявление исполнительного директора DFC, которое Адам Бойлер разместил в социальной сети «Твиттер».



Премьер-министр Грузии Георгий Гахария побеседовал с исполнительным директором Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адамом Бойлером, в формате видеоконференции. Стороны обсудили текущие и будущие проекты DFC в Грузии. Особо была подчеркнута роль Корпорации финансирования международного развития США в содействии развитию частного сектора в Грузии, в том числе в условиях пандемии.



Георгий Гахария в беседе с Адамом Бойлером подчеркнул тот факт, что правительство Грузии предпринимает ряд важных шагов для стимулирования и содействия прямым иностранным инвестициям в страну, и хорошим примером этого является финансирование «Пейс терминалс» в порту Поти.



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