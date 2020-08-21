

Абашидзе: Как только позволит эпидситуация, может быть поднят вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией

21.08.2020 13:24





«При наличии соответствующей политической воли со стороны России, как только позволит эпидемиологическая ситуация, может быть поднят вопрос о возобновлении полетов», — заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, который прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, сказавшего: «надеюсь, что восстановление полетов с Грузией — это вопрос ближайшего времени».



«В обширном интервью господина Лаврова обсуждалось много вопросов, в том числе вопросы, касающиеся Грузии, грузино-российских отношений. Как вы знаете, мы заинтересованы в решении самых сложных проблем, которые существуют в двусторонних отношениях и которые в основном связаны с оккупированными территориями. Дипломатические отношения были разорваны после оккупации грузинских территорий, и, к сожалению, никакого прогресса в этом отношении нет. Вы знаете, насколько сложна ситуация, как нарушаются права человека, как игнорируются принципы нашей территориальной целостности, суверенитета и международного права. Так что вопрос о возобновлении дипотношений, о чем говорил господин Лавров, в данной ситуации обсуждаться не будет, не будет в повестке дня.

Именно в этом плане должен быть достигнут очень серьезный прогресс, можно сказать — прорыв, чтобы в какой-то момент этот вопрос можно было включить в повестку дня. Пока Россия не выполняет свои международные обязательства, в том числе взятые в 2008 году», — сказал Зураб Абашидзе.



По его словам, что касается конкретных вопросов, в том числе воздушного сообщения, полеты не были приостановлены из-за Грузии.



«Если будет соответствующая политическая воля со стороны России, я думаю, как только позволит эпидемиологическая ситуация, этот вопрос может быть поднят», — сказал Зураб Абашидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







