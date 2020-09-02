

Георгий Гахария призывает соответствующие службы к ужесточению мер безопасности

02.09.2020 12:30





В связи с ситуацией, создавшейся из-за коронавируса, премьер-министр Грузии Георгий Гахария призывает соответствующие службы к ужесточению мер безопасности.



«Хочу призвать мэрию города, чтобы в связи с нормами, которые установлены в общественном транспорте, на торговых объектах, были ужесточены подходы, потому, что сейчас сентябрь, отдыхающие возвращаются в город, начинают повседневную жизнь, выходят на работу, и тут все мы должны привыкнуть к тому, что, к сожалению, какой-то период нам предется жить с подобными ограничениями и дискомфортом», - заявил Георгий Гахария на заседании межведомственного совета.



Вместе с тем, по его словам, несмотря на то, что сегодня 38 инфицированных, никакой речи об откладывании школьного процесса нет.



По словам главы правительства, образовательный процесс в школах должен начаться 15 сентября и для этого министерства образования и здравоохранения должны быть полностью мобилизованными.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







