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Георгий Гахария призывает соответствующие службы к ужесточению мер безопасности
02.09.2020 12:30
В связи с ситуацией, создавшейся из-за коронавируса, премьер-министр Грузии Георгий Гахария призывает соответствующие службы к ужесточению мер безопасности.
«Хочу призвать мэрию города, чтобы в связи с нормами, которые установлены в общественном транспорте, на торговых объектах, были ужесточены подходы, потому, что сейчас сентябрь, отдыхающие возвращаются в город, начинают повседневную жизнь, выходят на работу, и тут все мы должны привыкнуть к тому, что, к сожалению, какой-то период нам предется жить с подобными ограничениями и дискомфортом», - заявил Георгий Гахария на заседании межведомственного совета.
Вместе с тем, по его словам, несмотря на то, что сегодня 38 инфицированных, никакой речи об откладывании школьного процесса нет.
По словам главы правительства, образовательный процесс в школах должен начаться 15 сентября и для этого министерства образования и здравоохранения должны быть полностью мобилизованными.
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