

Общественного вещателя Аджарии закрыли на профилактику коронавируса

05.09.2020 11:53





По словам представителя службы по связям с общественностью Общественного вещателя Аджарии Пируз Болквадзе, после того, как у сотрудника Общественного вещателя Аджарии подтвердили коронавирус, в телевидении были предприняты соответствующие меры.



По его словам, на данный момент телекомпания закрыта, проводятся мероприятия, предусмотренные протоколом.



«В вещателе Аджарии один случай заражения «COVID-19» уже подтвержден, соответственно, приняты меры, то есть телекомпания закрыта и проводятся мероприятия согласно протоколу. Примерно после 11 часов мы ждем прибытия в вещатель эпидемиологов, которые проверят все подозрительные контакты. От результатов будет зависеть, как вещатель продолжит работу. Инфицированный не является журналистом. Не могу назвать его позицию. Работает в телекомпании. Круг его общения на работе не слишком большой. Он добровольно прошел тестирование, и у него подтвердился коронавирус. Я не знаю источник его заражения», — заявил Пируз Болквадзе.





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