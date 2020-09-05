

Тбилиси пригласил представителей Азербайджана наблюдать за выборами в парламент

05.09.2020 18:19





Представители Азербайджана смогут наблюдать за парламентскими выборами в Грузии, сообщает Report в субботу, 5 сентября.



Министерство иностранных дел Грузии направило приглашения 50 странам для отправки наблюдателей на местные парламентские выборы. Так, приглашения для наблюдения разосланы Европейскому союзу, НАТО, организации ГУАМ, в которой состоят Азербайджан, Украина, Грузия и Молдова, а также странам-партнерам и различным международным организациям.



Приглашения грузинских властей также сопровождались специальными протоколами по въезду на территорию страны международных наблюдателей в условиях пандемии коронавируса.



Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября текущего года.



Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) - региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. С 1999 по 2005 год в нее также входил Узбекистан.



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