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Носить маски в вузах будет обязательным
06.09.2020 14:39
По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, в отличие от школ, в университетах ношение маски будет обязательным для всех.
По ее словам, студенты должны воздержаться от скопления и соблюдать личную гигиену.
«Министерство здравоохранения при очень активном сотрудничестве с Министерством образования подготовило пакет рекомендаций. Пакет рекомендаций университетам схож с тем, что подготовлен для школ, однако основное отличие состоит в том, что в университетах всем требуется носить маску. Рекомендации также включают соблюдение физической дистанции, дезинфекцию рук и, конечно же, то, что мы должны избегать мест скопления людей в университетских пространствах», - сказала Тамар Габуния.
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