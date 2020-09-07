

При въезде в Грузию все иностранцы будут обязаны предъявить COVID-паспорт

07.09.2020 18:06





Премьер-министр Гиорги Гахария заявил, что с 15 сентября все иностранцы при въезде в Грузию будут обязаны предъявить COVID-паспорт – документ о том, что визитер в течение 72 часов до пересечения грузинской границы сдал ПЦР-тест на коронавирус и его результат был отрицательным. Это распоряжение распространаяется и на граждан тех стран, у кого не было обязательств по прохождению теста, «по принципу взаимности».



«Мы отправим в эти страны соответствующий запрос», — сказал Гахария.



Кроме того премьер заявил, что вместо 12 дней, срок карантина будет составлять восемь, но с условием, что повторный тест должен быть сделан еще раз на 12-й день.



«Мы сокращаем количество дней на карантине и даем большую свободу нашим гражданам как можно быстрее вернуться к семьям и социальной жизни», — заявил глава правительства.



Также принято решение о том, что учебный процесс в школах и университетах Батуми и Кобулети до 1 октября будет проходить дистанционно.



8 июля правительство Грузии приняло решение безоговорочно открыть границы с 5 странами Евросоюза — Германия, Франция, Эстония, Литва, Латвия. Граждане и жители этих стран могли приехать в Грузию без обязательного карантина, а граждане Грузии из тех же стран должны подать заявление на двухнедельный карантин по возвращении домой.



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