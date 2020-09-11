

Начало учебного процесса в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Гори и Поти перенесено на 1 октября

11.09.2020 15:30





В шести крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти – начало учебного года отложено на две недели, до 1 октября. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Георгий Гахария, после заседания межведомственного координационного совета.



«В этих городах учебный процесс в высших учебных заведениях, также, как и в школах, начнется с 1 октября. Это нам необходимо для того, чтобы правильно оценить нынешние риски. Для этого нам вместе с эпидемиологами нужно две недели. После этого мы примем дополнительные решения в связи с детьми», — сказал Гахария.



Как минимум в течение двух недель, с 15 сентября по 1 октября, школьники и студенты будут обучаться в дистанционном режиме. Напомним, ранее начало учебного года отложили до 1 октября в Батуми и Кобулети.



Решения принимаются на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии. Тенденция серьезного роста случаев инфицирования сохраняется в стране с 1 сентября. Только за последние сутки в Грузии было выявлено 87 новых случаев Covid-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.



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