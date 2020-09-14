

Опрос: 59% не знают, за кого голосовать. Судьбу выборов в Грузии решат неопределившиеся

14.09.2020 15:54





За несколько недель до выборов большинство населения Грузии [59%] так и не определилось, кому отдать свои голоса.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в начале августа Кавказским центром исследовательских ресурсов [CRRC – Грузия] и Национальным демократическим институтом [NDI].



На вопрос, если парламентские выборы произойдут завтра, решили ли они за кого голосовать, да, ответили только 36% опрошенных, 3% ответили, что не знают.



Респонденты воздерживаются называть конкретную партию, за которую они бы проголосовали. Согласно опросу, только 27% опрошенных указали конкретную партию.



17% респондентов назвали «Грузинскую мечту», 5% указали «Единое национальное движение» [ЕНД], 40% ответили — «не знаю», 24% отказались отвечать.



9% заявили, что не поддерживают ни одну партию, 5% называли другие, различные партии. В связи с тем, что показатели названых партий очень низкие, авторы исследования заявляют, что эти цифры нельзя использовать для прогнозирования результатов выборов, так как компонент не отражает формирующую составляющую.



Из тех, кто уже решил, за кого голосовать на парламентских выборах 2020 года, 41% являются избирателями «Грузинской мечты», а 8% — членами ЕНД. 33% не захотели отвечать на вопрос, ни одну из партий не назвали — 3%, а 9% назвали другие партии.



По мнению авторов исследования, итоги выборов будут зависеть от решения не определившихся избирателей.



Согласно опросу, за несколько недель до выборов большинство населения, 56%, убеждено, что парламентские выборы пройдут в свободной и справедливой обстановке, хотя некоторые вопросы по-прежнему вызывают беспокойство у населения.



При этом, треть граждан считает подкуп избирателей самой большой проблемой. Далее следуют нарушения в процедуре голосования [15%] и злоупотребление административным ресурсом [13%].



Опрос проводился 6-11 августа на основе репрезентативной выборки из 2045 телефонных интервью по всей Грузии, среди взрослого населения страны [за исключением оккупированных территорий]. Средняя погрешность опроса составляет ±1,3 процента.



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