|
|
|
Вахтанг Кикабидзе стал первым номером партийного списка блока «Сила в единстве»
01.10.2020 18:35
Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке крупнейшего оппозиционного объединения «Единое национальное движение» (ЕНД), которое идет на выборы с еще несколькими партиями в блоке под названием «Сила в единстве».
Оппозиционный блок представил сегодня свой список, в котором первые десять мест распределились так:
• Вахтанг Кикабидзе
• Ника Мелия, депутат парламента
• Григол Вашадзе – председатель партии ЕНД, бывший глава МИД Грузии
• Хатия Деканоидзе, бывший шеф Национальной полиции Украины и экс-министр образования Грузии
• Коба Накопия, депутат парламента
• Дэви Чанкотадзе, бывший глава Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии
• Леван Варшаломидзе, бывший глава правительства Аджарии, секретарь Национального инвестиционного совета Украины
• Саломе Самадашвили, депутат парламента
• Заал Удумашвили, член политсовета партии
• Хатуна Самнидзе, председатель «Республиканской партии Грузии»
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна