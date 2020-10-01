

Вахтанг Кикабидзе стал первым номером партийного списка блока «Сила в единстве»

01.10.2020 18:35





Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке крупнейшего оппозиционного объединения «Единое национальное движение» (ЕНД), которое идет на выборы с еще несколькими партиями в блоке под названием «Сила в единстве».



Оппозиционный блок представил сегодня свой список, в котором первые десять мест распределились так:



• Вахтанг Кикабидзе

• Ника Мелия, депутат парламента

• Григол Вашадзе – председатель партии ЕНД, бывший глава МИД Грузии

• Хатия Деканоидзе, бывший шеф Национальной полиции Украины и экс-министр образования Грузии

• Коба Накопия, депутат парламента

• Дэви Чанкотадзе, бывший глава Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии

• Леван Варшаломидзе, бывший глава правительства Аджарии, секретарь Национального инвестиционного совета Украины

• Саломе Самадашвили, депутат парламента

• Заал Удумашвили, член политсовета партии

• Хатуна Самнидзе, председатель «Республиканской партии Грузии»





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