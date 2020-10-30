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Два блока и 48 партий – полный список участников выборов в Грузии
30.10.2020 13:58
31 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. В них участвуют 48 партий и два избирательных блока. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.
Участники парламентских выборов:
№1: Партия «Тетреби». Лидер – Теймураз Шашиашвили.
№2: «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу». Лидер – Давид Бакрадзе.
№3: «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение». Лидер –Нино Бурджанадзе.
№4: «Давид Чичинадзе Трибуна–ХДД». Лидер – Григол Джоджуа.
№5: Избирательный блок «Единое национальное движение – Объединённая оппозиция – Сила в единстве». Лидер – Григол Вашадзе.
№6: «Будущая Грузия». Лидер – Георгий Лагидзе.
№7: «Тамаз Мечиаури за единую Грузию». Лидер – Тамаз Мечиаури.
№8: «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии». Лидер –Давид Тархан-Моурави.
№9: «Гачечиладзе – Партия зеленых». Лидер – Георгий Гачечиладзе.
№10: «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии». Лидер – Шалва Нателашвили.
№11: «Социалистическая партия трудящихся». Лидер – Тамаз Джапошвили.
№12: «Движение за свободную Грузию». Лидер – Хатуна Коиава.
№13: «Реформер». Лидер – Торнике Джанашвили.
№14: «Бежан Гунава – грузинский выбор». Лидер – Бежан Гунава.
№16: «Новые христиан-демократы». Лидер – Николоз Джоглидзе.
№17: «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия». Лидер – Ираклий Окруашвили.
№18: «Промышленность спасёт Грузию». Лидер – Зураб Ткемаладзе.
№19: «Политическое объединение граждан «Наша Грузия – альянс солидарности». Лидер – Бека Нацвлишвили.
№20: «Грузия». Лидер – Георгий Лилуашвили.
№21: «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулая). Лидер – Каха Кукава.
№23: «Новая сила». Лидер – Лазаре Закариадзе.
№24: «Алеко Элисашвили – Граждане». Лидер – Александр Элисашвили.
№25: «Свободные демократы». И.о. генсека партии – Тамар Кекенадзе.
№26: «Эка Беселия – за справедливость». Лидер – Эка Беселия.
№27: Избирательный «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели». Лидер – Георгий Вашадзе.
№28: «Грузинские корни». Лидер – Тенгиз Окропилашвили.
№30: «Измени Грузию». Лидер – Георгий Гагнидзе.
№31: «Свобода – путь Звиада Гамсахурдия». Лидер – Малхаз Горгаслидзе.
№32: «Народная партия». Лидер – Иване (Мамука) Гиоргадзе.
№33: «Национал-демократическая партия». Лидер – Бачуки Кардава.
№34: «За социальную справедливость». Лидер – Мамука Тускадзе.
№36: «Гирчи». Лидер – Яго Хвичия.
№41: «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Лидер – Бидзина Иванишвили.
№42: «Реформаторы». Лидер – Давид Миротадзе.
№43: «Путь Звиада» (За Бога, правду и страну). Лидер – Михаил Салуашвили.
№44: «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея». Лидер Леван Чачуа.
№45: «Национал-демократическое движение». Лидер – Давид Шукакидзе.
№46: «Гия Жоржолиани – Социал-демократы за развитие Грузии». Лидер – Гия Жоржолиани.
№47: «Звиад Дзидзигури – Консервативная партия Грузия». Лидер – Звиад Дзидзигури.
№48: «Выбор для Родины». Лидер – Лейла Гуледани.
№49: «Джондо Багатурия – Картули даси». Лидер – Джонди Багатурия.
№50: «Прогрессивная Грузия». Лидер – Ираклий Мурцхваладзе.
№51: «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии». Лидер – Гия Бердзенидзе.
№52: «Серго Джавахидзе – евроатлантический вектор». Лидер – Серго Джавахидзе.
№53: «Традиционалисты». Лидер – Акакий Асатиани.
№54: «Анна Рехвиашвили – Народное движение Христиан-демократы». Лидер – Анна Рехвиашвили.
№55: «Грузинский марш – национальное движение». Лидер – Александр (Сандро) Брегадзе.
№56: «Лело – Мамука Хазарадзе». Лидер – Мамука Хазарадзе.
№57: «Орден сынов отечества – Родина». Лидер – Григол Сохадзе.
№60: «Партия развития Грузии». Лидер – Кетеван Гоглидзе.
Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит.
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