

Два блока и 48 партий – полный список участников выборов в Грузии

30.10.2020 13:58





31 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. В них участвуют 48 партий и два избирательных блока. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.



Участники парламентских выборов:



№1: Партия «Тетреби». Лидер – Теймураз Шашиашвили.

№2: «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу». Лидер – Давид Бакрадзе.

№3: «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение». Лидер –Нино Бурджанадзе.

№4: «Давид Чичинадзе Трибуна–ХДД». Лидер – Григол Джоджуа.

№5: Избирательный блок «Единое национальное движение – Объединённая оппозиция – Сила в единстве». Лидер – Григол Вашадзе.

№6: «Будущая Грузия». Лидер – Георгий Лагидзе.

№7: «Тамаз Мечиаури за единую Грузию». Лидер – Тамаз Мечиаури.

№8: «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии». Лидер –Давид Тархан-Моурави.

№9: «Гачечиладзе – Партия зеленых». Лидер – Георгий Гачечиладзе.

№10: «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии». Лидер – Шалва Нателашвили.

№11: «Социалистическая партия трудящихся». Лидер – Тамаз Джапошвили.

№12: «Движение за свободную Грузию». Лидер – Хатуна Коиава.

№13: «Реформер». Лидер – Торнике Джанашвили.

№14: «Бежан Гунава – грузинский выбор». Лидер – Бежан Гунава.

№16: «Новые христиан-демократы». Лидер – Николоз Джоглидзе.

№17: «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия». Лидер – Ираклий Окруашвили.

№18: «Промышленность спасёт Грузию». Лидер – Зураб Ткемаладзе.

№19: «Политическое объединение граждан «Наша Грузия – альянс солидарности». Лидер – Бека Нацвлишвили.

№20: «Грузия». Лидер – Георгий Лилуашвили.

№21: «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулая). Лидер – Каха Кукава.

№23: «Новая сила». Лидер – Лазаре Закариадзе.

№24: «Алеко Элисашвили – Граждане». Лидер – Александр Элисашвили.

№25: «Свободные демократы». И.о. генсека партии – Тамар Кекенадзе.

№26: «Эка Беселия – за справедливость». Лидер – Эка Беселия.

№27: Избирательный «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели». Лидер – Георгий Вашадзе.

№28: «Грузинские корни». Лидер – Тенгиз Окропилашвили.

№30: «Измени Грузию». Лидер – Георгий Гагнидзе.

№31: «Свобода – путь Звиада Гамсахурдия». Лидер – Малхаз Горгаслидзе.

№32: «Народная партия». Лидер – Иване (Мамука) Гиоргадзе.

№33: «Национал-демократическая партия». Лидер – Бачуки Кардава.

№34: «За социальную справедливость». Лидер – Мамука Тускадзе.

№36: «Гирчи». Лидер – Яго Хвичия.

№41: «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Лидер – Бидзина Иванишвили.

№42: «Реформаторы». Лидер – Давид Миротадзе.

№43: «Путь Звиада» (За Бога, правду и страну). Лидер – Михаил Салуашвили.

№44: «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея». Лидер Леван Чачуа.

№45: «Национал-демократическое движение». Лидер – Давид Шукакидзе.

№46: «Гия Жоржолиани – Социал-демократы за развитие Грузии». Лидер – Гия Жоржолиани.

№47: «Звиад Дзидзигури – Консервативная партия Грузия». Лидер – Звиад Дзидзигури.

№48: «Выбор для Родины». Лидер – Лейла Гуледани.

№49: «Джондо Багатурия – Картули даси». Лидер – Джонди Багатурия.

№50: «Прогрессивная Грузия». Лидер – Ираклий Мурцхваладзе.

№51: «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии». Лидер – Гия Бердзенидзе.

№52: «Серго Джавахидзе – евроатлантический вектор». Лидер – Серго Джавахидзе.

№53: «Традиционалисты». Лидер – Акакий Асатиани.

№54: «Анна Рехвиашвили – Народное движение Христиан-демократы». Лидер – Анна Рехвиашвили.

№55: «Грузинский марш – национальное движение». Лидер – Александр (Сандро) Брегадзе.

№56: «Лело – Мамука Хазарадзе». Лидер – Мамука Хазарадзе.

№57: «Орден сынов отечества – Родина». Лидер – Григол Сохадзе.

№60: «Партия развития Грузии». Лидер – Кетеван Гоглидзе.



Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит.



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