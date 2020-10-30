

В Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

30.10.2020 21:57





Агентство гражданской авиации Грузии опровергло сообщение СМИ о том, якобы грузинская сторона блокировала прилет в Тбилиси украинских депутатов и журналистов, которые должны были осуществлять наблюдения за назначенными на 31 октября парламентскими выборами в стране.



"Сообщаем, что в Агентство гражданской авиации поступила заявка от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Рады Украины для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей. Однако 30 октября в 02:09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос на разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса", - сообщает в пятницу ведомство.



При этом агентство публикует и само уведомление, полученное от авиакомпании SkyUp Airlines.



Ранее в пятницу народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила, что Грузия отменила разрешение на прилет из Украины около 30 народных депутатов из трех фракций, которые должны были стать наблюдателями в ходе голосования на парламентских выборах в Грузии 31 октября.



"Поездка должна была состояться по приглашению "ЕНД" ("Единого национального движения" - ИФ), ведущей оппозиционной партии. Однако сегодня ночью грузинская власть отменила разрешение на прием самолета из Украины", - написала Ясько в фейсбуке в пятницу.



По ее словам, досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства.



"Поэтому, призываю всех участников процесса, прежде всего, действующую власть, придерживаться европейских избирательных стандартов, законов и конституции", - отметила Ясько.



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