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Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Тбилиси
17.11.2020 20:14
Государственный секретарь США Майк Помпео уже прибыл в Грузию. Самолет госсекретаря несколько минут назад приземлился в международном аэропорту Тбилиси.
В аэропорту госсекретаря США встречали министр иностранных дел Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе, посол США в Грузии Келли Дегнан.
В рамках визита Майк Помпео проведет встречи 18 ноября.
Запланированы встречи госсекретаря с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.
Вместе с тем, госсекретарь проведет встречу и с представителями гражданского сектора.
Из Грузии Майк Помпео направится в Израиль.
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