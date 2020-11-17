

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Тбилиси

17.11.2020 20:14





Государственный секретарь США Майк Помпео уже прибыл в Грузию. Самолет госсекретаря несколько минут назад приземлился в международном аэропорту Тбилиси.



В аэропорту госсекретаря США встречали министр иностранных дел Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе, посол США в Грузии Келли Дегнан.



В рамках визита Майк Помпео проведет встречи 18 ноября.



Запланированы встречи госсекретаря с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.



Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.



Вместе с тем, госсекретарь проведет встречу и с представителями гражданского сектора.



Из Грузии Майк Помпео направится в Израиль.



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