

Tbilisi Pride просит 17 мая осветить телебашню цветами ЛГБТ-флага

14.05.2020 21:57





Tbilisi Pride обратился с письмом к мэру Тбилиси Кахе Каладзе, чтобы 17 мая тбилисская телевизионная башня засияла цветами флага ЛГБТ. Как пишет On.ge со ссылкой на члена Tbilisi Pride Георгия Табагари, освещение башни станет признаком солидарности и поддержки.



Активисты призывают граждан Грузии 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, вывесить флаги ЛГБТ с балконов и других мест. Tbilisi Pride призывает присоединиться к данной кампании и мэрию Тбилиси. По словам другого активиста, освещение телебашни станет политическим посланием правительства о том, что оно видит и признает существование системных проблем, перед которыми стоят представители ЛГБТ.



«Мы не раз видели освещенную разными цветами тбилисскую телебашню. И с аналогичной просьбой мы обращаемся к мэру Тбилиси, чтобы в этот день в знак солидарности и поддержки башню осветили цветами радуги», – цитирует Табагари On.ge.





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