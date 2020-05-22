

В Грузии подтверждено 2 новых случая коронавируса, 10 пациентов выздоровели

22.05.2020 10:40





В Грузии число случаев заражения коронавирусом возросло на 2 и достигло 23. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. По этой же информации, выздоровели еще 10 пациентов и всего количество излечившихся составило 495.



В режиме карантина находится 3614 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 316.



От коронавируса в Грузии скончались 12 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







