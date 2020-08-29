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Четыре случая коронавируса выявлены в Аджарии
29.08.2020 20:42
Из семи случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Грузии за последние сутки, четыре зафиксированы в Аджарии. Об этом клинический менеджер Республиканской больницы Батуми Георгий Кикабидзе сообщил сегодня журналистам.
По его словам, среди заболевших оказался гражданин Турции, водитель международных грузовых перевозок. Коронавирус у него был подтвержден при пересечении границы Грузии. Мужчина выразил желание продолжить лечение на родине. Он уже переведен в Турцию.
Еще двух человек в Республиканскую больницу доставили из карантинной зоны. Четвертый пациент – это контакт семьи, несколько членов которой заразились коронавирусом от своего родственника, водителя-международника.
В настоящее время в Аджарии лечение продолжают 27 человек с коронавирусом. Состояние одного из них средней тяжести, у десяти отмечается пневмония разного типа.
«Состояние остальных стабильное. Ведется плановый мониторинг. Все наши пациенты совершеннолетние – люди среднего возраста и молодежь», — сказал Кикабидзе.
В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 462 случая инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет 1 196.
Сейчас лечение в ковид-центрах страны продолжают 239 человек. В карантине остаются более 5,8 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 230.
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