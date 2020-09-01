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Сергей Степашин о предстоящем поединке Лиги Европы: это матч Россия – Грузия
01.09.2020 12:48
Проведение матча второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между тбилисским «Локомотивом» и московским «Динамо» в столице Грузии без зрителей станет плюсом для российской команды. Такое мнение ТАСС высказал российский государственный и политический деятель, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
В понедельник в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. На этой стадии турнира московское «Динамо» сыграет с грузинским «Локомотивом» (Тбилиси). Встреча пройдет 17 сентября.
«Результат жеребьевки любопытный, все-таки в Тбилиси никто у нас давно не играл после событий 2008 года, Правда, я совсем не знаю эту команду, знаю «Динамо» (Тбилиси), «Торпедо» (Кутаиси). В любом случае, грузинские игроки всегда очень техничные. С точки зрения влияния болельщиков в Грузии они одни из самых активных, нас выручит только одно - то, что их не будет», –сказал Степашин.
«Все должно быть нормально! Тем более я не понаслышке знаю о том, что на уровне народов отношения между русскими и грузинами какими были, такими и остались. Тем не менее это не просто матч Лиги Европы, это матч Россия - Грузия. Я бы так поставил задачу перед московским «Динамо»; надеюсь, так же сделает совет директоров, и рассчитываю, что выйдем в третий отборочный раунд Лиги Европы», – заявил член совета директоров «Динамо».
Напомним, что тбилисский «Локомотив» является молодой командой, которая не выступала на еврокубках уже 12 лет.
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