

В Батумской республиканской больнице проходят лечение 118 пациентов с Covid-19

08.09.2020 21:23





В Аджарии увеличилось число инфицированных коронавирусом. По последним данным, в Батумской республиканской больнице проходят лечение 118 пациентов, инфицированных коронавирусом, 3 из них в отделении реанимации.



По информации врача клиники Гии Кикабидзе, пациенты не находятся на искусственном дыхании. По его словам, клинику покинули двое выздоровевших.



«Состояние трех инфицированных тяжелое и они находятся в отделении реанимации, хотя не на искусственном дыхании. У них отмечаются сопутствующие заболевания. У 22 пациентов в отделении отмечается пневмония и они получают противовирусное лечение. Другие пациенты находятся под плановым мониторингом», - сказал он.



Что касается вопроса, насколько готова Батумская республиканская больница в случае необходимости принять дополнительно инфицированных, Кикабидзе отметил, что больница при необходимости обслужит 170 пациентов.



«Изначально у нас было анонсировано 80 коек, а теперь, поскольку количество пациентов увеличилось, мы в параллельно режиме увеличиваем количество медсестер и врачей. Пока у нас есть врачи, готовые встать с нами рядом, также нам помогают младшие врачи. При необходимости мы сможем принять 170 пациентов, отсюда 25 пациентов можем поместить в реанимационное отделение», - сказал он.



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