

Глава российского регби пообещал сборной большие премиальные за победу над Грузией

03.10.2020 22:45

"СОВА"



Глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам сборной страны большие премиальные за победу в матче чемпионата Европы против Грузии. Об этом сообщает Sport24.



«И в шутку, и всерьез скажу, что мы предлагаем очень большие премиальные за победу в матче против сборной Грузии. Как вы помните, мы не можем победить нашего принципиального соперника уже больше 25 лет. В этом сезоне была история с ковидом, но мы провели интересный чемпионат России, в Грузии ситуация с соревнованиями была немного другая. Это может нам помочь», — заявил Артемьев.



Матч заключительного тура чемпионата Европы по регби-2020 Грузия – России пройдет 1 ноября в Тбилиси.



Сборные России и Грузии в общей сложности провели 23 матча с друг другом. 21 из них завершились победой грузинских регбистов. В 1993 году была зафиксирована единственная победа россиян (15-9), в 2002 – единственная ничья (12-12). Общий счет очков – 579-260 в пользу Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





