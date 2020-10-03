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Глава российского регби пообещал сборной большие премиальные за победу над Грузией


03.10.2020   22:45
"СОВА"


Глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам сборной страны большие премиальные за победу в матче чемпионата Европы против Грузии. Об этом сообщает Sport24.

«И в шутку, и всерьез скажу, что мы предлагаем очень большие премиальные за победу в матче против сборной Грузии. Как вы помните, мы не можем победить нашего принципиального соперника уже больше 25 лет. В этом сезоне была история с ковидом, но мы провели интересный чемпионат России, в Грузии ситуация с соревнованиями была немного другая. Это может нам помочь», — заявил Артемьев.

Матч заключительного тура чемпионата Европы по регби-2020 Грузия – России пройдет 1 ноября в Тбилиси.

Сборные России и Грузии в общей сложности провели 23 матча с друг другом. 21 из них завершились победой грузинских регбистов. В 1993 году была зафиксирована единственная победа россиян (15-9), в 2002 – единственная ничья (12-12). Общий счет очков – 579-260 в пользу Грузии.

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