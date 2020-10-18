

В Грузии зафиксировано 1192 новых случая коронавируса, умерли еще восемь

18.10.2020 11:19





В Грузии выявлено 1192 новых случая коронавируса, и общее количество случаев заражения составляет 17477. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 8 пациентов, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 136.



От коронавируса выздоровели 233 пациента, общее число выздоровевших составляет 8060.



В режиме карантина находится 6300 человек, а в стационаре под наблюдением – 1388. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1393.



Кроме того, в Грузии от коронавируса умерли еще 8 пациента, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 136.



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