

МИД Грузии призвал Россию к уважению основополагающих принципов международного права и выполнению взятых обязательств

07.08.2021 13:46





Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию к уважению основополагающих принципов международного права и выполнению обязательств, взятых на себя по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное признание т.н. независимости оккупированных территорий Грузии.и допустить развертывание международных механизмов безопасности на местах», — говорится в заявлении МИД Грузии по случаю 13-й годовщины российско-грузинской Августовской войны 2008 года.



Согласно заявлению, 7 августа 2008 года исполнилось 13 лет со дня военной агрессии Российской Федерации против Грузии и незаконной оккупации неотъемлемых регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии.



«Тринадцать лет спустя Европейский суд по правам человека вынес вердикт военному вторжению России в Грузию, постановив, что Российская Федерация как государство, осуществляющее оккупацию и эффективный контроль в грузинских регионах Абхазия и Цхинвали / Южная Осетия, несет ответственность за нарушения целого ряда положений и статей Европейской конвенции о правах человека в ходе Августовской войны 2008 г. и в период последующей оккупации территорий Грузии.



В частности, Страсбургский суд возложил на Российскую Федерацию ответственность за такие тяжкие преступления и нарушения основных прав человека, как: убийства мирных граждан и военнослужащих, их пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение; этническая чистка и сожжение, разграбление и разрушение грузинских сел; нарушение права сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома; нарушение права на свободу и безопасность; нарушение прав на свободное передвижение и имущественных прав. Суд также постановил, что Российская Федерация продолжает свое незаконное военное присутствие на территории Грузии при полном игнорировании заключенного при посредничестве ЕС Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и в нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии…



На этом фоне ситуация с правами человека на оккупированных территориях Грузии ухудшается день ото дня. Помимо ограничений на свободное передвижение, усилилась этническая дискриминация грузин, проживающих в Абхазии и Цхинвали, запрещено обучение на их родном грузинском языке, а жители Гали и Ахалгори вынуждены жить в чрезвычайно тяжелых социально-экономических условиях», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Как отмечает внешнеполитическое ведомство Грузии, несмотря на вызовы, правительство Грузии с одной стороны продолжает политику мирного урегулирования и трансформации конфликта, направленную на деоккупацию страны и безопасное и достойное возвращение беженцев, а с другой — на примирение и восстановление доверия между населением Грузии, разъединенным оккупационными линиями.



«Грузия полностью выполняет Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и в одностороннем порядке неоднократно подтвердила свою приверженность обязательству о неприменении силы в ожидании аналогичного ответного шага со стороны России. В то же время правительство Грузии предпринимает активные шаги по углублению взаимодействия и отношений между обществами, разделенными войной и оккупационными линиями, и продолжает реализацию мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему».



В этом процессе Грузия высоко ценит твердую поддержку международного сообщества суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ, а также важную роль стран-партнеров и международных организаций в содействии мирному урегулированию конфликта.



Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию к уважению основополагающих принципов международного права и выполнению обязательств, взятых по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий и допустить развертывание на местах механизмов международной безопасности», — говорится в заявлении.



В то же время Министерство иностранных дел обращается к международному сообществу с призывом приложить действенные усилия для деоккупации грузинских территорий и возвращения ВПЛ и беженцев в свои дома, оказать содействие обеспечению мира и безопасности в Грузии и регионе Восточной Европа, а также дать надлежащую оценку политике России в широком региональном контексте Черного моря.



«Министерство иностранных дел выражает соболезнования семьям и друзьям военных, героически погибших в войне 2008 год и мирных жителей», — говорится в заявлении МИД Грузии по случаю 13-ой годовщины начала российско-грузинской Августовской войны.





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