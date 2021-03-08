

Турция усиливает сотрудничество с Грузией в энергетической сфере

08.03.2021 19:04





Между Грузией и Турцией подписан дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве в энергетической сфере. Как передает Report, об этом сообщило посольство Грузии в Турции.



От имени Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO) документ подписали посол Грузии Георгий Джанджгава и исполнительный директор Турецкой электроэнергетической корпорации (EÜAŞ) Иззет Алагез.



Протокол предусматривает упрощение операций по импорту и экспорту электроэнергии между двумя странами.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





