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Турция усиливает сотрудничество с Грузией в энергетической сфере


08.03.2021   19:04


Между Грузией и Турцией подписан дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве в энергетической сфере. Как передает Report, об этом сообщило посольство Грузии в Турции.

От имени Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO) документ подписали посол Грузии Георгий Джанджгава и исполнительный директор Турецкой электроэнергетической корпорации (EÜAŞ) Иззет Алагез.

Протокол предусматривает упрощение операций по импорту и экспорту электроэнергии между двумя странами.

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