

Владельцем грузинского интернет-провайдера «Кавкасус онлайн» стала азербайджанская NEQSOL

24.03.2021 15:30





Владелец компании «Кавкасус онлайн» Хвича Макацария продал азербайджанскому «Нексол Холдингу» и оставшуюся 51% долю компании. Транзакция была проведена несколько дней назад, и в результате владельцем 100% доли «Кавкасус онлайн» стал азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов.



Как стало известно телекомпании «Формула», с комиссией по коммуникациям не была согласована и эта транзакция. Соответственно, комиссия считает, что Гасанов является незаконным владельцем «Кавкасус онлайн».



Напомним, что 49% доли «Кавкасус онлайн» перешли в собственность азербайджанской компании в 2019 году. Транзакция не была согласована с Национальной комиссией по коммуникациям, в следствие чего регулятор несколько раз потребовал вернуть долю компании в изначальное положение. Летом прошлого года, в результате внесения изменений в закон о коммуникациях, комиссия назначила в компанию специального управляющего, однако полномочия управляющего временно приостановлены судом.





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