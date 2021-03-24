

НЦКГ: Гасанов является незаконным владельцем «Кавкасус онлайн»

24.03.2021 15:35





На опубликованное Венецианской комиссией суждении о принятых парламентом Грузии в июле 2020 года поправках к закону об электронных коммуникациях, отреагировала Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.



Насиб Гасанов, после приобретения 49% доли в «Кавкасус онлайн», которую комиссия по коммуникациям признала незаконной и возбудила дело, в августе 2020 года ускоренным образом приобрел остальные 51% компании, вновь не предупредив комиссию по коммуникациям.



«В августе 2020 года Насиб Гасанов параллельно судебным разбирательствам, совершил очередное правонарушение. После внесения изменений в «Закон об электронных коммуникациях», до того, как комиссия по коммуникациям назначила специального управляющего, Насиб Гасанов вновь нарушил закон, ускоренным образом приобрел остальные 51% компании, опять без одобрения комиссии по коммуникациям. В настоящее время Гасанов является незаконным владельцем 100% акций ООО «Кавкасус Онлайн», - сказано в заявлении комиссии по коммуникациям.



В заявлении также говорится, что назначенный комиссией по коммуникациям в «Кавкасус онлайн» специальный управляющий не подписал с Турецкой и Казахской компаниями договор о проведении волоконно-оптического кабеля в Каспийском море.



«15 декабря 2020 года директор «Кавкасус онлайн» для получения согласия предоставил назначенному комиссией по коммуникациям специальному управляющему два документа. Согласно этим документам, между «Кавкасус онлайн» и Казахской компанией АО «ТрансТелеКом», а также между ООО «Кавкасус онлайн» и Турецкой компанией АО «SOCAR Turkey Fiber Optik A.Ş» должны были быть оформлены соглашения. В обоих документах «Кавкасус онлайн» рассматривалась как компания, входящая в азербайджанский холдинг «Нексол», в этих же документах «Кавкасус онлайн» рассматривался как механизм реализации проекта цифрового хаба регионального значения.



«По этим документам, между ООО «Кавкасус онлайн» и турецкой компанией АО «SOCAR Turkey Fiber Optik A.Ş» предварительным условием оформляемого меморандума было определено оформленное соглашение между Азербайджаном и правительствами Казахстана о проведении волоконно-оптического кабеля под Каспийским морем. Назначенный комиссией по коммуникациям специальный управляющий эти документы не подписал», - сказано в заявлении коммуникационной комиссии.





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