

Грузинская железная дорога выпустила евробонды на сумму 500 млн. долларов

18.06.2021 16:20





Грузинская железная дорога при содействии ряда партнеров-инвестиционных банков, разместила зеленые облигации на Лондонской фондовой бирже – сообщает руководство ГЖД.



Срочность ценных бумаг составляет 7 лет, процентная ставка 4%.



«При помощи новых облигация ГЖД осуществила рефинансирование ценных бумаг, выпущенных в 2012 года, когда процентная ставка составили 7, 75%. Нынешнее размещение намного более выгодное для ГЖД, и ежегодно в виде процентов выплата составит не 40, а 20 млн. долларов. Сэкономленные суммы будут использованы на укрепление финансового положения ГЖД» - заявили в руководстве компании.



Партнером ГЖД в размещении облигаций была грузинские инвестиционные фонды «ТВС-капитал» и Galt&Taggart. Кроме того, ГЖД сотрудничает на этом направлении с JP morgan, Citi и Renaissance Capital.



Юридическое содействие в размещении ценных бумаг оказали компании Dechert Linklaters, MG LAW, и BIC.



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