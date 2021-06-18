|
|
|
Грузинская железная дорога выпустила евробонды на сумму 500 млн. долларов
18.06.2021 16:20
Грузинская железная дорога при содействии ряда партнеров-инвестиционных банков, разместила зеленые облигации на Лондонской фондовой бирже – сообщает руководство ГЖД.
Срочность ценных бумаг составляет 7 лет, процентная ставка 4%.
«При помощи новых облигация ГЖД осуществила рефинансирование ценных бумаг, выпущенных в 2012 года, когда процентная ставка составили 7, 75%. Нынешнее размещение намного более выгодное для ГЖД, и ежегодно в виде процентов выплата составит не 40, а 20 млн. долларов. Сэкономленные суммы будут использованы на укрепление финансового положения ГЖД» - заявили в руководстве компании.
Партнером ГЖД в размещении облигаций была грузинские инвестиционные фонды «ТВС-капитал» и Galt&Taggart. Кроме того, ГЖД сотрудничает на этом направлении с JP morgan, Citi и Renaissance Capital.
Юридическое содействие в размещении ценных бумаг оказали компании Dechert Linklaters, MG LAW, и BIC.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна