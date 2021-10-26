

В Тбилиси открылась новая гостиница «Hilton Garden Inn»

26.10.2021 17:37





Компания «Редикс» открыла новый отель международного бренда «Hilton Garden Inn» на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и представители бизнеса.



«К нашей столице добавился еще один очень отель важного бренда, стоимость проекта которого составляет 40 миллионов долларов. Я хотел бы поблагодарить Лашу Папашвили и его группу за столь важную инвестицию и поздравить столицу с добавлением важного, красивого объекта», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Общая стоимость проекта составляет 40 миллионов долларов. В отеле 170 номеров и конференц-залы различных категорий.





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