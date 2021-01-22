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Гражданин Азербайджана пытался ввести в Грузию крупную партию метадона
22.01.2021 14:31
29-летний гражданин Азербайджана пытался незаконно ввести в Грузию наркотики в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Случай произошел на ТПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница). При личном досмотре мужчины сотрудники правоохранительных органов изъяли два пакета «метадона» общим весом 119,21 грамма.
Гражданин Азербайджана был задержан сотрудниками центрального управления криминальной полиции МВД и таможенного управления налоговой службы Минфина.
Следствие начато по пункту «а» части 6 статьи 260 и пункту «а» части 6 статьи 262 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере и их незаконный ввоз на территорию Грузии». Это преступление предусматривает от 15 до 20 лет лишение свободы или бессрочное заключение.
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