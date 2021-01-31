

Российская ЧВК Moran Security Group зарегистрировалась в Грузии - СМИ

31.01.2021 14:15

"СОВА"



Де-юре частная охранная компания, а по факту военная Moran Security Group зарегистрировалась в Грузии. Об этом сообщил Mtavari Arkhi, подкрепив информацию выпиской из публичного реестра. Руководителем «филиала иностранной компании» в Грузии значится некий Леван Чарквиани, а по адресу из выписки находится частный дом, чей владелец не располагает информацией о компании.



Генеральным директором Moran Security Group, которую Mtavari Arkhi называет личной армией Путина, является Алексей Бадиков, а состав укомплектован бывшими военнослужащими подразделений специального назначения министерства обороны и войск МВД.



О Леване Чарквиани известно то, что он родился в России. В 1991 году окончил Каспийское высшее военно-морское Краснознаменное училище имени С. М. Кирова. Долгое время жил в Латвии, где работал в местном Бюро по защите Конституции. В 2013 году, сообщает телеканал, Чарквиани был задержан в России: ему я предъявили обвинение по статье «государственная измена», обвинив в шпионаже против России и в пользу НАТО.



Чарквиани вину признал, но вскоре был освобожден. По версии следствия, в Луганске он завербовал и вовлек в шпионскую деятельность бывшего военного журналиста Валентина Веселова по прозвищу Эльф. В 2017 году Чарквиани приехал в Грузию, получил гражданство и даже был внесен в единый список избирателей. По адресу регистрации Чарквиани не проживает. Квартира сдана в аренду, а по словам соседей, семью Чарквиани здесь не видели примерно 30 лет.



Как отреагировали в Грузии



В официальных ведомствах информацию об начале деятельности ЧВК Moran Security Group в Грузии не комментируют и о преследуемых ею целях не говорят. Впрочем, сообщение вызвало в обществе обеспокоенность.



Бату Кутелия, вице-президент организации «Атлантический совет Грузии»: «Это организации, которые выполняют всевозможные грязные задания, в том числе убийства, взрывы… В Сирии они были заняты именно этим. Это означает, что Россия готовит еще большую провокацию, а не просто информационную войну или финансирование разных организаций, завязанных на России».



Гиги Каландадзе, генерал: «Открытие представительства российской группировки в Грузии – пик нахальства. Это, вероятно, идет вразрез с интересами грузинского государства».



Шота Утиашвили, бывший глава аналитического департамента МВД Грузии: «Этот отряд практически будет инструментом Путина на территории Грузии. <…> Если этот отряд появился и в Грузии, это очень опасно, поскольку, как только солдат вступает в этот отряд, он выполняет любой приказ, который ему дают российские власти. Объяснять, какого типа задания может получать наемник, нет необходимости, это всем известно».



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