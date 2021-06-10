

ФСБ направило в Грузию женщину-киллера с целью убрать главного свидетеля по делу о заказном убийстве - СМИ

10.06.2021 13:09





После ареста Васамбека Бокова члены карательного отряда Кадырова пытаются избавиться от главного свидетеля по делу о заказном убийстве Георгия Габуния Хасана Халитова – об этом информацию распространяет «Мтавари» («Главный»). По их данным, Халилов скрывается, поскольку его вновь пытались убить.



По данным «Мтавари», ФСБ России планировала операцию по устранению свидетеля в Тбилиси, для чего направила в столицу женщину-киллера, которая должна была убить Халитова ядом.



«Киллер вступила в коммуникацию с Халитовым несколько недель назад через социальную сеть. Пыталась написать в Инстаграм и завоевать доверие. Халитов говорит, что новая знакомая с самого начала вызывала подозрение, поэтому он постарался раздобыть о ней информацию.



По словам Халитова, несмотря на настойчивые просьбы женщины, он никогда не встречался с ней, поскольку чувствовал от нее угрозу. Затем у киллера «ФСБ» в Тбилиси возникли проблемы. Женщина заподозрила, что причиной был Халитов, и решила сменить тактику. Она хотел убедить его, что тоже хочет бороться с режимом Кадырова.



Женщина-киллер предоставила Хасану Халитову пять записей, на которых она разговаривает со своим куратором неким Хизиром, тем же Ильясом. Из этих записей становится известно, как сотрудник ФСБ Ильяс планирует избавиться от нежелательного свидетеля в Тбилиси, как психологически подготавливает отправленную на особую миссию женщину, которая при каждом разговоре просит дать гарантии, что ее не задержат грузинские спецслужбы.



Бриллиант, упомянутый в записи, скорее всего, является кодовым названием того яда, которым должны были убить Халитова. Обсуждали, как подложить его в обувь, поскольку знают, что яд в результате поверхностного контакта с кожей начнет действовать.



Исходя из этих данных, вероятно, что главный свидетель по делу о заказном убийстве Георгия Габуния должен был быть отравлен ядом типа «Новичок».



В другой записи женщина-киллер пытается выяснить, почему Хасан Халитов стал мишенью и почему операция Васамбека Бокова провалилась.



Эти записи Хасан Халитов обнародовал. О планируемой против него операции он рассказал всем тем чеченским блогерам, которые разоблачают насильственный (жестокий) режим Кадырова. Вскоре в одной из социальных сетей женщину-убийцу расшифровали, и вся информация о ней была обнародована.

Выяснилось, что настоящее имя женщины, направленной со специальной миссией в Тбилиси - Милана Абдулсаламова, она уже много лет сотрудничает с российскими спецслужбами и имеет еще два удостоверения личности на разные имена», - сообщает «Мтавари».





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