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Грузия с будущего года приступит к производству БПЛА


25.06.2021   17:35


"Грузия планирует с будущего года совместно с международными партнерами приступить к производству беспилотных летательных аппаратов", об этом сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он сообщил, что сборка БПЛА будет происходить в военном научно-техническом центре "Дельта" при Министерстве обороны.

Глава правительства добавил, что в ближайшее время центр совместно с израильской компанией начнет производить автоматы типа М4.

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