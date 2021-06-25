

Грузия с будущего года приступит к производству БПЛА

25.06.2021 17:35





"Грузия планирует с будущего года совместно с международными партнерами приступить к производству беспилотных летательных аппаратов", об этом сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.



Он сообщил, что сборка БПЛА будет происходить в военном научно-техническом центре "Дельта" при Министерстве обороны.



Глава правительства добавил, что в ближайшее время центр совместно с израильской компанией начнет производить автоматы типа М4.



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