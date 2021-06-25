|
|
|
Грузия с будущего года приступит к производству БПЛА
25.06.2021 17:35
"Грузия планирует с будущего года совместно с международными партнерами приступить к производству беспилотных летательных аппаратов", об этом сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Он сообщил, что сборка БПЛА будет происходить в военном научно-техническом центре "Дельта" при Министерстве обороны.
Глава правительства добавил, что в ближайшее время центр совместно с израильской компанией начнет производить автоматы типа М4.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна