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Катер береговой охраны Грузии и британский эсминец Defender провели учения в Черном море
02.07.2021 13:09
Катер береговой охраны пограничной полиции Грузии и британский эсминец HMS Defender провели совместные учения в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
В маневрах был задействован скоростной патрульный катер P-24 «Сухуми», поступивший на вооружение грузинской береговой охраны в 2008 году.
Как отмечается, учения проводились в несколько этапов и включали различные элементы: наблюдение за движением гражданских судов, определение местоположения и обследование подозрительного судна, имитация буксировки поврежденного судна, а также морские маневры.
Цели учений: улучшение возможностей береговой охраны Грузии и повышение взаимодействия военно-морских подразделений двух стран.
HMS Defender – эскадренный миноносец класса Daring, один из самых мощных эсминцев Королевского военно-морского флота. Он посещает Грузию впервые.
Эсминец зашел в порт Батуми 26 июня. В МВД подчеркивают, что его визит «демонстрирует тесное сотрудничество между Великобританией и Грузией в области обороны и безопасности».
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