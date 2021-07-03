

Следствие по факту кибератаки на портал вакцинации booking.moh.gov.ge начато по двум статьям

03.07.2021 16:32





Расследование по факту кибератаки на портал вакцинации booking.moh.gov.ge начато по двум статьям. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.



По данным ведомства, следствие ведется по статьями 285 и 286 УК Грузии (незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем и посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему).



Для справки, на портал регистрации для вакцинации - booking.moh.gov.ge осуществлена массированная кибератака, и для устранения проблемы работают специалисты.



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