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Около парламента появились водометы


06.07.2021   23:22


На прилегающей к парламенту территории, на улице Ингороква, мобилизованы машины-водометы.

Пока неизвестно, будет ли использована спецтехника для разгона членов радикальной группы.

Ситуация на проспекте Руставели все еще остается напряженной. Члены радикальной группы несколько раз попытались прорвать полицейский кордон. Они бросают в участников мирной акции возле парламента камни, бутылки и яйца.

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