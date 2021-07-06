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Около парламента появились водометы
06.07.2021 23:22
На прилегающей к парламенту территории, на улице Ингороква, мобилизованы машины-водометы.
Пока неизвестно, будет ли использована спецтехника для разгона членов радикальной группы.
Ситуация на проспекте Руставели все еще остается напряженной. Члены радикальной группы несколько раз попытались прорвать полицейский кордон. Они бросают в участников мирной акции возле парламента камни, бутылки и яйца.
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