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США одобрили поставку Грузии противотанковых комплексов «Джавелин»
04.08.2021 10:56
Партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на общую сумму в $30 млн будет поставлена в Грузию. Об этом сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Отмечается, что Тбилиси запрашивал у Вашингтона 82 ракеты для «Джавелин» и 46 командно-пусковых установок.
Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении.
Согласно офциальному заявлению, предлагаемая продажа этих систем «не приведет к изменению военного баланса в регионе», – пишет Голос Америки.
При этом, с точки зрения Пентагона, она будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе».
Впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года.
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