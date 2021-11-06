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СГБ: Саакашвили из тюрьмы планирует насильственное свержение власти
06.11.2021 12:32
«По оперативной информации, организаторы акции планируют заблокировать госучреждения, перекрыть дороги к учреждению №12, а также рассматривают возможность вербовки отдельных сотрудников правоохранительных органов и ликвидации одного из лидеров оппозиции», — об этом на брифинге заявил представитель Службы государственной безопасности Грузии Бачо Мгеладзе.
«С 6 ноября отдельные политические группы намерены организовать постоянные митинги перед пенитенциарным учреждением №12 в Рустави, куда планируется привезти сторонников партии из регионов. Кроме того, акция протеста запланирована в Тбилиси» — отметил Мгеладзе.
По его словам, организаторы акций планируют заблокировать здания государственных учреждений, в частности, парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути к пенитенциарному учреждению, где содержится Михеил Саакашвили, в целях помешать повседневному режиму работы этих ведомств.
«Эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планируются осужденным Михеилом Саакашвили, который дает директивы лидерам различных оппозиционных партий посредством людей, навещающих его в пенитенциарном учреждении.
Служба государственной безопасности на основании и в соответствии с законом примет меры по предупреждению и пресечению преступления. Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — сказал Бачо Мгеладзе
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