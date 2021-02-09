

Парковка на 500 мест и места для отдыха — что планируют построить на территории бывшего ипподрома

09.02.2021 19:54





Голландская компания LAP работает над проектом центрального парка, который будет построен в Тбилиси на территории бывшего ипподрома. Согласно проекту, для посетителей территории ипподрома, среди прочего, будет оборудована парковка на 500 мест. Центральный парк строится «Фондом Карту» совместно с мэрией Тбилиси.



В описании к проекту компания LAP, поясняет, что после реабилитации Центральный парк города [так в проекте именуется территория бывшего ипподрома] сможет принимать до 15, 000 человек в день.

К проекту прилагается ряд рендеров (графическая визуализация), по одному из них в парке должно быть оборудовано три парковочных площадки, всего на 500 мест. Парковочные места в проекте обозначены серым цветом под номерами — 15; 16 и 17.



«В парк можно будет подъехать на машине как с трассы [имеется в виду дорога Ваке-Сабуртало], так и из центра города. «Будет два выезда — один с северной стороны, а другой с западной, примерно на 500 парковочных мест», — говорится в описании к проекту.



У главного входа в парк будет построен панорамный мост, который будет выходить на шоссе им. Какуца Чолокашвили. Авторы проекта говорят, что этот мост будет приспособлен для людей с ограниченными возможностями, а также передвижения с детскими колясками.



Что касается зеленых насаждений, то в проекте указано, что на территории бывшего ипподрома будет обустроен японский сад, медиатека, цветник, кафе и другие зоны отдыха.





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