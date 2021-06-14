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В электросистеме Грузии произошел сбой - полстраны осталась без света
14.06.2021 15:44
Государственная электросистема Грузии» распространяет заявление в связи с отключением электроэнергии в масштабе страны.
«Сегодня, 14 июня, в 14:00 аварийно отключилась 500-киловаттная линия электропередачи «Имерети» и «Ингурская ГЭС», из-за чего прекратилась подача электроэнергии большей части населения Грузии. На данном этапе ведутся работы по ликвидации аварии.
«Государственная электросистема Грузии» приносит извинения населению за эту задержку», - говорится в заявлении.
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