

Moderna заявляет, что ее вакцина эффективна против варианта коронавируса "дельта"

30.06.2021 12:01





Компания Moderna сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числа против более контагиозного штамма "дельта", передает "Интерфакс".



"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.



Таким образом, согласно проведенному анализу, в отношении варианта "дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", вырабатываемых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с индийскими штаммами "каппа", "эта", а также с бразильским вариантом "дельта".



"Новые данные радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от COVID-19 компании Moderna будет защищать от новых выявляемых вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.



"Эти данные подчеркивают важность продолжения вакцинации населения", - подчеркнул Бансель.



В компании также сообщили, что во вторник в Индии, где впервые был обнаружен вариант "дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей в возрасте старше 18 лет.



"Я хочу поблагодарить правительство Индии за одобрение (вакцины), это важный шаг вперед в глобальной борьбе с пандемией", - сказал Бансель.



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