|
|
|
В Восточной Грузии найдены гробницы с золотом бронзового века
09.07.2021 20:12
Гробницы с артефактами эпохи средней бронзы обнаружили археологи в муниципалитете Тетрицкаро (регион Квемо-Картли) в Восточной Грузии. Об этом сообщает Национальный музей Грузии.
В ходе раскопок кургана найдены были изделия из золота и керамики. Специалисты датируют их XXI-XX веками до нашей эры.
Все экспонаты отправили в реставрационно-исследовательскую лабораторию археологических и этнографических материалов Грузинского национального музея имени Симона Джанашия в Тбилиси.
Сейчас там проходят предварительные исследования, начата пробная обработка. Руководит процессом заведующая лабораторией, доктор Нино Кебуладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна