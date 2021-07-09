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В Восточной Грузии найдены гробницы с золотом бронзового века


09.07.2021   20:12


Гробницы с артефактами эпохи средней бронзы обнаружили археологи в муниципалитете Тетрицкаро (регион Квемо-Картли) в Восточной Грузии. Об этом сообщает Национальный музей Грузии.

В ходе раскопок кургана найдены были изделия из золота и керамики. Специалисты датируют их XXI-XX веками до нашей эры.

Все экспонаты отправили в реставрационно-исследовательскую лабораторию археологических и этнографических материалов Грузинского национального музея имени Симона Джанашия в Тбилиси.

Сейчас там проходят предварительные исследования, начата пробная обработка. Руководит процессом заведующая лабораторией, доктор Нино Кебуладзе.

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