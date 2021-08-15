

SpaceX может запустить свой первый спутниковый интернет в Грузии

15.08.2021 10:51





По информации Грузинского агентства по инновациям и технологиям (GITA), грузинская делегация находилась в США, где встретилась с руководством компании SpaceX.



По данным агентства, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили, председатель Агентства по инновациям и технологиям Автандил Касрадзе, и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе обсудили вопросы возможного сотрудничества с главным финансовым офицером SpaxeX Бретом Джонсеном и одним из инвесторов американской компании Биллом Райхертом.



«SpaceX выразила заинтересованность в вовлечении Грузии в процесс интернетизации, поэтому они рассматривают Грузию как одну из первых пилотных стран, где SpaceX предоставит населению спутниковый Интернет. Также обсуждалось более активное участие Грузии и грузин в дальнейших планах компании.



В результате переговоров SpaceX с помощью GITA скоро начнет официальную процедуру получения лицензии на предоставление услуг интернет-провайдера в Грузии», — сообщили в Грузинском агентстве инноваций и технологий.



Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. По заявлениям SpaceX, технически это будет возможно уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит.





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