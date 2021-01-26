

В Грузии объявили условия въезда иностранных граждан с 1 февраля

26.01.2021 16:05

Новости-Грузия



С 1 февраля, после возобновления регулярного авиасообщения, прибывающие в Грузию пассажиры должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Правило не каснется тех людей, которые полностью вакцинированы, то есть прививались от коронавируса в два этапа.



«Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов», — пояснил Гамкрелидзе.



На данный момент решается, нужно ли будет уже приехавшим в Грузию людям делать повторный ПЦР-тест через несколько дней. Официальное постановление будет известно в ближайшие дни.



В Грузии с 1 февраля возобновляются регулярные полеты по всем направлениям. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Полеты будут осуществляться по всем медицинским протоколам.



Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. Восстановление регулярных рейсов по ряду направлений началось с середины лета.



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