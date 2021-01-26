

ПАСЕ утвердила резолюцию об исполнении решений Страсбургского суда, в которой говорится и о Грузии

26.01.2021 18:55





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в которой призывает страны-члены к быстрому и полному исполнению решений Страсбургского суда.



В документе говорится о постановлении, вынесенном по делу «Грузия против России» (I), которое касается ареста, задержаний и выдворения множества грузин Российской Федерация. В резолюции отмечается, что Страсбургский суд обязал Россию выплатить правительству Грузии компенсацию для возмещения морального ущерба по меньшей мере 1 500 граждан по 10 тысяч евро в трехмесячный срок.



«На 1 369-м заседании комитет министров выразил озабоченность в связи с тем, что компенсация все еще не выплачена, и подчеркнул безусловное обязательство выплатить компенсацию, установленную судом, в соответствии со статьей 46.1 Конвенции», - отмечается в документе.



В документе говорится и о том, что комитет призвал Россию немедленно начать детальные консультации с секретариатом ПАСЕ по условиям выплаты компенсации и начисленного штрафа за просрочку ее выплаты.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





