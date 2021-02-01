

Парламент завтра обсудить вопрос прекращения депутатских полномочий 51 оппозиционного депутата

01.02.2021 23:33





Завтра открывается весенняя сессия парламента Грузии, единственный вопрос первого пленарного заседания которой – прекращение депутатских полномочий 51 оппозиционного депутата.



Этот вопрос на пленарном заседании представит председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.



Голосование будет проводиться по каждому депутату отдельно. Решение будет принято постановлением, а постановление посчитают принятым, если его поддержит большинство присутствующих на пленарном заседании, однако не менее одной трети полного состава правительства (50 депутатов).



Прекращение депутатских полномочий депутаты требуют по собственному решению и, оказываясь от своих мандатов, они опротестовывают итоги парламентских выборов 31 октября 2020 года.



Досрочного прекращения депутатских полномочий требуют следующие депутаты:Теона Акубардия, Армаз Ахвледиани, Давид Бакрадзе, Леван Бежашвили, Тинатин Бокучава, Георгий Ботковели, Георгий Годабрелидзе, Роман Гоциридзе, Хатия Деканоидзе, Леван Варшаломидзе, Георгий Вашадзе, Григол Вашадзе, Абдула Исмаилов, Манучар Квирквелия, Вахтанг Кикабидзе, Давид Киркитадзе, Тамар Кордзая, Нона Мамулашвили, Паата Манджгаладзе, Ника Мачутадзе, Ника Мелия, Акакий Минашвили, Тариэл Накаидзе, Коба Накопия, Анна Нацвлишвили, Рамаз Николаишвили, Каха Окриашвили, Саломе Самадашвили, Хатуна Самнидзе, Губаз Саникидзе, Сулхан Сибашвили, Заал Удумашвили, Давид Усупашвили, Бачуки Кардава, Шалва Шавгулидзе, Тамар Чарквиани, Цезарь Чохели, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Анна Цитладзе, Деви Чанкотадзе, Дилар Хабулиани, Мамука Хазарадзе, Давид Хаджишвили, Екатерина Херхеулидзе, Элене Хоштария, Темур Джанашия, Бадри Джапаридзе и Зураб Гирчи Джапаридзе.



Заявления о прекращении депутатских полномочий подали 54 из 60 вошедших в парламент Грузии оппозиционеров. Троим из них: Ирме Инашвили, Георгию Ломия и Гоче Тедорадзе мандаты уже прекращены.



Согласно регламенту, парламент обязан немедленно рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий и принять решение. Согласно закону, голосование по иным вопросам повестки дня пленарного заседания недопустимо до принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата парламента.



Между тем, два депутата, прошедшие по списку «Граждан», Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани приняли решение включиться в парламентскую деятельность. От мандатов также не отказывались трое членов парламента прошедшие по списку «Гирчи»: Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Саломе Муджири.



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