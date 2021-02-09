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Глава минобороны встретился с послом Украины в Грузии Игорем Долговым
09.02.2021 18:10
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии Игорем Долговым.
На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности.
По данным министерства обороны, в ходе беседы с украинским дипломатом Ираклий Гарибашвили уделил внимание существующим планам стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе.
По словам министра обороны, в этом направлении важно сотрудничество между Грузией и Украиной в двустороннем и многостороннем форматах. Ираклий Гарибашвили и Игорь Долгов также обсудили различные вопросы военного сотрудничества между двумя странами, была подчеркнута
важность участия украинских военнослужащих в международных учениях, запланированных в Грузии, в сфере военного образования, а также продолжение сотрудничества с точки зрения реабилитации раненых военнослужащих.
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