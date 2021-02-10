

В ЕС оценили выполнение Грузией соглашения об ассоциации

10.02.2021 12:36





Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности публикуют очередной доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации, в котором затронут и вопрос о состоявшихся в стране выборах в парламент.



Как пишет «Новости-Грузия», в опубликованном 9 февраля докладе отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса, Грузия по-прежнему привержена выполнению своих обязательств по Соглашению об ассоциации. Также сказано, что в целом Грузия продолжала приводить свое законодательство в соответствие со сводом закон и правил Евросоюза.



Вместе с тем подчеркивается, что «Грузии важно продемонстрировать приверженность укреплению демократии и реформированию системы правосудия, чтобы продвинуться по европейскому пути».



В частности, в ЕС ожидают «успешного завершения четвертой волны судебной реформы – это станет «ключевым вопросом к 2021 году», сказано в докладе.



Согласно документу, в Грузии остаются проблематичными вопросы независимости судебной системы, в документе упоминается и необходимость дальнейшей реформы Высшего совета юстиции: этому вопросу следует уделить «приоритетное внимание».



В документе также затрагиваются парламентские выборы 31 октября и избирательная реформа, и отмечается, что, несмотря на конкурентоспособность, недавние парламентские выборы выявили ряд нарушений, которые подорвали доверие к избирательному процессу.



В докладе выражается рекомендация учесть окончательные рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ перед местными выборами 2021 года.



По заявлению ЕС, в краткосрочной перспективе правящая партия и оппозиция должны прийти к политическому соглашению, которое позволит провести необходимую работу по продвижению повестки дня реформ в парламенте.



Также ЕС рекомендует Грузии обратить внимание на большое количество необоснованных просьб о предоставлении убежища от своих граждан в странах ЕС, и для этого тесно сотрудничать с Еврокомиссией и странами-членами ЕС.



ЕС призывает Грузию «провести структурные реформы, которые сделают экономику Грузии менее уязвимой перед внешними событиями».





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