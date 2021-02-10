

Иоселиани: Я не собираюсь пользоваться привилегиями вице-спикера

10.02.2021 13:26





Один из лидеров «Граждан», депутат Леван Иоселиани отказывается от привилегий, полагающихсявице-спикеру парламента.



Как пояснил Иоселиани в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс», он вошел в парламент не за привилегиями.



«Пост вице-спикера - это не то, из-за чего я вошел в парламент. Когда нам досталась эта должность по квоте оппозиции и я увидел, сколько привилегий приносит этот пост, например: водитель и машина, я понял, что все это мне не нужно. Я пришел туда не для этого, и я без этого могу сделать то, что собираюсь делать. Я не собираюсь пользоваться привилегиями. Я не собираюсь использовать все это. В этой стране, где множество проблем и люди находятся на грани голода, использование мной привилегий будет неловкостью. Я живу в Сабуртало, мне не нужна машина и водитель, чтобы добраться до Руставели. Я и сам вожу машину. У меня есть и скутер, и представьте себе, даже конь. Так что, я могу поехать куда угодно без государственной помощи», - заявил Иоселиани.



Кроме того, Иоселиани коснулся избирательной реформы и меморандума, оформленного с «Грузинской мечтой», и отметил, что не уверен, что правящая команда до конца выполнит пункты, отраженные в меморандуме.



Для справки, парламент Грузии 87-ю голосами избрал на пост вице-спикера представителя партии «Граждане» Левана Иоселиани. Иоселиани занял должность вице-спикера парламента по квоте для оппозиции.



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