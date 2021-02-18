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Самадашвили: Посол Литвы намерен находиться в офисе «Национального движения» до разряжения политического кризиса


18.02.2021   12:49


По словам члена «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, «Грузинская мечта» встала на путь установления в стране политической диктатуры.

По словам Самадашвили, этого им не дадут сделать стратегические союзнические страны.

«Именно это означает приход посла Литвы. Он намерен находиться в офисе «Национального движения» до тех пор, пока политический кризис не утихнет, политический кризис разрешится только после немедленного прекращения политического преследования Ники Мелия и освобождения политического заключенного Георгия Руруа, после чего мы можем продолжить переговоры и прийти к соглашению. Пора власти это осознать», — заявила Саломе Самадашвили.

Посол Литвы Андрюс Калиндра уже прибыл в офис «ЕНД».

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