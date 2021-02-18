

Самадашвили: Посол Литвы намерен находиться в офисе «Национального движения» до разряжения политического кризиса

18.02.2021 12:49





По словам члена «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, «Грузинская мечта» встала на путь установления в стране политической диктатуры.



По словам Самадашвили, этого им не дадут сделать стратегические союзнические страны.



«Именно это означает приход посла Литвы. Он намерен находиться в офисе «Национального движения» до тех пор, пока политический кризис не утихнет, политический кризис разрешится только после немедленного прекращения политического преследования Ники Мелия и освобождения политического заключенного Георгия Руруа, после чего мы можем продолжить переговоры и прийти к соглашению. Пора власти это осознать», — заявила Саломе Самадашвили.



Посол Литвы Андрюс Калиндра уже прибыл в офис «ЕНД».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





