Гиги Церетели: Мы все хотим демократических и мирных изменений

Этот протест не является акцией какой-либо партии. Мы все хотим демократических и мирных изменений, и сегодня происходит то, что отнимается право на эти изменения, — заявил перед началом акции протеста у первого корпуса ТГУ лидер «Европейской Грузии» Гиги Церетели.

По словам Гиги Церетели, сегодняшняя акция является началом протестной кампании.

«Сегодняшняя акция, практически, является началом кампании. 28 ноября запланировано проведение большой и важной акции. То, что сегодня происходит в Грузии с точки зрения разрушения демократии и деструкции, действительно невообразимо на фоне того, что мы были страной-чемпионом на пути евроинтеграции, а сегодня являемся аутсайдерами, партии запрещаются и, фактически, происходит ограничение политической жизни, я уже не говорю о политзаключенных, что также является важным вызовом. Поэтому совершенно естественно, что в любом обществе, которое имеет хоть небольшую претензию на то, чтобы в стране было демократическое пространство, будет протест и будет его выражение. Более мирного и демократического выражения во многих странах нет, и нынешняя власть, кажется, этого хорошо не понимает.

Я считаю, что все это беспокоит людей, люди это видят, и этот протест — не акция какой-либо партии. Цель этого протеста в том, чтобы кто-то это услышал, кто может принимать решения, а если он не слушает, тогда ситуация еще больше обостряется, чего наше общество определенно не хочет. Мы все хотим демократических и мирных изменений, и сегодня происходит то, что отнимается право на эти изменения, — заявил Гиги Церетели.