Ника Гварамия: Эта акция – начало новой волны, важно, чтобы нас было много
Представители оппозиционных партий проводят митинг возле первого корпуса ТГУ.
Девиз акции – «Грузия без Иванишвили».
Как заявил лидер партии «Ахали» Ника Гварамия, сегодняшний митинг – начало новой протестной волны.
“Мы идем в Европу, но у нас ничего не будет, пока Бидзина Иванишвили является узурпатором власти в Грузии. Поэтому сегодня мы начинаем акцию «Грузия без Иванишвили», и нам определенно нужна кульминация, будь то 28 ноября или последующие дни. Важно, чтобы нас было много 28-го, да и вообще, уже сейчас нам важно быть очень многочисленными, потому чтобы ветер не смог погасить огонь. Это хорошо известное взаимодействие ветра и огня. Когда огонь слабый, ветер легко его погасит, когда огонь большой, наоборот, ветер его усиливает. Поэтому нас должно быть много», — сказал Ника Гварамия.
Как известно, участники протеста пройдут маршем в направлении станции метро «Руставели».
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