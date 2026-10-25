Ника Гварамия: Эта акция – начало новой волны, важно, чтобы нас было много

“Мы идем в Европу, но у нас ничего не будет, пока Бидзина Иванишвили является узурпатором власти в Грузии. Поэтому сегодня мы начинаем акцию «Грузия без Иванишвили», и нам определенно нужна кульминация, будь то 28 ноября или последующие дни. Важно, чтобы нас было много 28-го, да и вообще, уже сейчас нам важно быть очень многочисленными, потому чтобы ветер не смог погасить огонь. Это хорошо известное взаимодействие ветра и огня. Когда огонь слабый, ветер легко его погасит, когда огонь большой, наоборот, ветер его усиливает. Поэтому нас должно быть много», — сказал Ника Гварамия.

Как известно, участники протеста пройдут маршем в направлении станции метро «Руставели».